Extremismus: Nach Tesla-Anschlag ermittelt der Generalbundesanwalt

Die Handelskette Edeka will die Regale in Märkten in Berlin und Brandenburg trotz weiter unterbrochener Stromleitung zum Logistikzentrum Freienbrink möglichst bald wieder füllen. "Vereinzelt kann es weiter zu Verzögerungen in der Belieferung der Märkte kommen", teilte ein Unternehmenssprecher der Edeka Minden-Hannover Stiftung mit. "Eine ausreichende Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs ist in den Märkten aber sichergestellt." Edeka rechnet wie Tesla damit, dass der Anschluss an das Stromnetz Ende nächster Woche wieder hergestellt ist.

Der zuständige Stromnetzbetreiber Edis nannte kein Datum und sprach vom Ziel einer "zügigen Wiederversorgung von Tesla sowie des Logistikzentrums" mit Strom. Alle praktischen Arbeiten am Einsatzort werden von einer Taskforce Technik, die aus erfahrenen Netzexperten zusammengesetzt wurde, begleitet und unterstützt, hieß es. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es auch nicht möglich, eine Aussage zur Schadenshöhe zu treffen.