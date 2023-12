Brandenburg "Bis heute stilprägend" - Bund bangt um Tucholsky-Museum

"Das Kurt Tucholsky Literaturmuseum in Rheinsberg ist das einzige seiner Art weltweit", sagte Roth der dpa in Berlin. "Es gibt einen sehr guten Einblick in das beeindruckende Werk dieses außergewöhnlichen Schriftstellers, Journalisten, Essayisten und Intellektuellen, der bis heute stilprägend ist."

Die Stadtverordnetenversammlung der Gemeinde hatte mit Blick auf die Haushaltslage im Oktober beschlossen, die wissenschaftliche Leitung des Museums nicht mehr zu besetzen. Die Position soll auf die Leitung der Tourismus-Information übergehen. Über eine mögliche Übernahme des Museums durch den Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Norden Brandenburgs soll an diesem Montag entschieden werden.