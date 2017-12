Brandenburg Brandenburgisches Dorf Alwine für 140 000 Euro versteigert

08:45 Angelina Jolie baut "neue Beziehung" zu ihrem Vater auf

08:44 Grüne machen Druck für nationalen Glyphosat-Ausstieg

Berlin - Nach dem deutschen Ja zu einer weiteren Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU machen die Grünen Druck für nationale Beschränkungen. "Deutschland muss zusammen mit Frankreich einen schnellstmöglichen Glyphosat-Ausstieg auf den Weg bringen", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur. Im Entwurf eines Antrags, den die Grünen am Dienstag in den Bundestag einbringen wollen, fordern sie einen "Ausstiegsplan mit umweltverträglichen Alternativen".