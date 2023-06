Zusätzliche Feuerwehrleute mussten alarmiert werden. Mit acht Löschfahrzeugen habe die Ausbreitung nach drei Stunden gestoppt werden können. Das Feuer habe sich auf den errichteten Schutzstreifen zubewegt, diesen beizubehalten habe höchste Wichtigkeit, um die in der Umgebung lebenden Menschen zu schützen.

Die Feuerwehr will nun mit einer Drohne herausfinden, wie groß der Brand tatsächlich ist. Am Sonntag war ein Gebiet mit einer Größe von 150 Hektar, also etwa 200 Fußballfelder, betroffen, aber nicht überall auf der großen Fläche brannte es tatsächlich.