Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich am kommenden Dienstag mit Bürgern und Theaterschaffenden im brandenburgischen Schwedt. Am Nachmittag will Merkel in den Uckermärkischen Bühnen Schwedt zunächst unter anderem mit dem Intendanten Reinhard Simon sprechen, wie die Bundesregierung in Berlin mitteilte. Dabei soll es auch um die kulturelle Arbeit im ländlichen Raum gehen. Im Anschluss ist in den Bühnen ein Bürgerdialog mit etwa 70 Teilnehmern geplant.