Brandenburg Paketbombe wurde in Potsdamer Packstation aufgegeben

16:05 Mindestens vier Tote bei Brand in Saarbrücken

Saarbrücken - Beim Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt, als sie vom Dach des Gebäudes sprang, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Menschen hätten ebenfalls Verletzungen bei dem Brand davongetragen. Zwei Tote seien mittlerweile identifiziert worden, bei den anderen beiden sei die Identität noch unklar, sagte ein Sprecher. Ein Sprecher der Polizei sagte, das Feuer war im ersten oder zweiten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

15:46 Mindestens vier Tote nach Brand in Saarbrücken

Saarbrücken - Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt, als sie vom Dach des Gebäudes sprang, wie die Polizei mitteilte.

15:44 Landesinnenminister: Verdächtiges Paket war Erpressung der DHL

Potsdam - Das verdächtige Paket am Potsdamer Weihnachtsmarkt geht auf eine Erpressung des Paketdienstes DHL zurück. Die am Freitag an eine Apotheke am Weihnachtsmarkt gesendete Lieferung mit einem Polenböller stehe in diesem Zusammenhang, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter. Die Täter verlangten eine Millionensumme. Eine ähnliche Lieferung sei vor einiger Zeit in Frankfurt (Oder) aufgetaucht. Es scheine sich nach bisherigen Erkenntnissen um regional agierende Täter zu handeln.