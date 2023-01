Nach Bürgerprotest in MV Landrat nennt Flüchtlingsunterkunft "Notlösung"

Rund 700 Menschen haben am Donnerstagabend vor dem Kreistagssaal in Grevesmühlen gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Teilnehmer versuchten dabei, gewaltsam in den Saal zu kommen.