Brandenburg Verdächtige Geschenke - DHL-Erpressung führt zu Fehlalarmen

03:10 Verdächtige Geschenke - DHL-Erpressung führt zu Fehlalarmen

Potsdam - Im Zuge der Erpressung des Paketdienstleisters DHL mehren sich im Raum Berlin-Brandenburg die Fehlalarme wegen verdächtiger Pakete. Es gebe einen merklichen Anstieg, seitdem einer Apotheke in Potsdam in der vergangenen Woche eine Paketbombe zugestellt worden sei, sagte ein Polizeisprecher. So hätten unter anderem unerwartet früh zugestellte Weihnachtsgeschenke oder unerwartete Werbesendungen mehrfach Sprengstoffexperten auf den Plan gerufen. Die erhöhte Alarmbereitschaft in der Bevölkerung begrüßt die Polizei aber und warnt weiter vor dem Öffnen verdächtiger Pakete.

03:08 "Battle of the Sexes" - Schläger von King versteigert

New York - Der Schläger, den Tennislegende Billie Jean King beim "Battle of the Sexes" gegen Bobby Riggs benutzte, ist in New York versteigert worden. Der neue Besitzer zahlte bei der Auktion 125 000 Dollar, wie das Auktionshaus Bonhams mitteilte. Mit dem Schläger hatte King 1973 bei einem Schauwettkampf ihren männlichen Kollegen Riggs in drei Sätzen bezwungen. Das Match ging in die Geschichte ein und läuft derzeit als Hollywood-Verfilmung "Battle of the Sexes - Gegen jede Regel" mit Emma Stone als Billie Jean King und Steve Carell als Bobby Riggs in den Kinos.