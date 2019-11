Brandenburgs AfD-Landeschef "Spiegel": MAD befragte Kalbitz wegen Rechtsextremismus

Kalbitz sei zu seiner Beteiligung an einer nationalistischen Wallfahrt in Belgien in den Jahren 1999 und 2000 sowie zu einer Mitgliedschaft in der "Jungen Landsmannschaft Ostpreußen" befragt worden, schreibt "Der Spiegel" in einem am Freitag vorab veröffentlichten Bericht. Außerdem sei der damalige Fallschirmspringer deswegen von der Bundeswehr zu einem Personalgespräch geladen worden.

Der MAD hielt sich zu dem Fall bedeckt. Zu etwaigen Einzelfällen könnten keine Angaben gemacht werden, sagte ein Sprecher des MAD der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.