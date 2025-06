Brandruine in Zell-Atzenbach: Ortsvorsteher fordert Abriss

Im August 2019 ist das Haus abgebrannt

Als das Feuer an einem Sonntagmorgen im August 2019 ausbrach, war das Haus eingerüstet. Dem Vernehmen nach sollten im Obergeschoss zwei Wohnungen entstehen. Nach dem Brandschaden wurde noch das Transparent eines Immobilienmaklers an die Fassade gehängt. Seitdem tut sich jedoch nichts mehr an dem Eckgebäude an der Abzweigung nach Pfaffenberg. Unrat und Dreck sammelten sich auf dem Grundstück an, der rückwärtige Bereich ist für manche Bürger ein Angstraum geworden.