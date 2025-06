Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 2.45 Uhr zu einem brennenden Auto in der Blansinger Straße gerufen. Die Kräfte konnten den Brand rasch löschen, ist dem Polizeibericht zu entnehmen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres geparktes Fahrzeug wurde verhindert. Der an der Blansinger Straße geparkte Mercedes-Benz brannte komplett aus. Eine Brandursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.