Auch anderswo stapelt sich die Post, so im Nikolaus-Postamt im saarländischen St. Nikolaus. "Vom Gefühl her sind es sehr viele, rund 27.000 bis 28.000", sagte die Leiterin der Kinderbriefaktion, Sabine Gerecke. Ein Team von rund 45 Leuten werde alle Schreiben beantworten. "Wir sind sechs Wochen im Dauereinsatz."

Bundesweit gibt es sieben Weihnachtspostämter, an die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können - davon liegen drei in Niedersachsen. Eine davon ist in Himmelsthür bei Hildesheim: "Da sind bisher 30.000 eingegangen, die alle beantwortet wurden", sagte ein Sprecher der Deutschen Post.