Brauchtum Chinesen in aller Welt begrüßen das Jahr des Hasen

Das in London ansässige Forschungsinstitut Airfinity rechnet damit, dass die derzeitige Corona-Welle in der kommenden Woche mit bis zu 36.000 Toten pro Tag ihren Höhepunkt erreichen könnte. Solche Prognosen stehen in krassem Widerspruch zu den offiziellen Angaben der chinesischen Staatsmedien, die die dramatische Situation herunterspielen.

Am Freitag sagte Vize-Premierministerin Sun Chunlan laut Xinhua, dass die Zahl an schwerwiegenden Covid-Patienten in den Notfallstationen derzeit stetig abnehme. Gleichzeitig betonte die 72-Jährige, dass man das medizinische Personal auf kommunaler Ebene verstärken und die Versorgung mit Arzneimitteln in ländlichen Gebieten sicherstellen müsse.

Internationale Experten bleiben skeptisch

Auch ein Beamter der Nationalen Gesundheitskommission behauptete diese Woche, dass die Anzahl an Patienten mit kritischem Zustand in den Krankenhäusern mittlerweile deutlich unter dem Höchststand vom 5. Januar liegen würde.

Doch internationale Experten bleiben weiterhin skeptisch, schließlich lassen sich die offiziellen Angaben kaum überprüfen. Das liegt auch an der zunehmenden Intransparenz der staatlichen Stellen.

Die Behörden haben zuletzt eine einmonatige Zensurkampagne gestartet, um auf den sozialen Medien gegen "düstere Emotionen" und "Gerüchte" über die Corona-Lage vorzugehen. Offensichtlich sollen keine Negativschlagzeilen die Feststimmung der Chinesen trüben, wenn sie an diesem Wochenende das Jahr des Hasen begrüßen.