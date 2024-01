Brauchtum im Kleinen Wiesental: Brauchtumsfest in Raich

An sechs Sonntagen – 28. April, 26. Mai, 30. Juni, 28. Juli, 25. August und 27. Oktober – im Jahr gibt es eine öffentliche Vorführung der historischen Feilenhauerei Raich. Diese beginnt jeweils um 14 Uhr, Voranmeldungen sind unter verein@brauchtumsfest-raich.de möglich. Ein Diner en blanc findet am Samstag, 31. August, ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz in Ried statt. Den Höhepunkt des Jahres wird das Brauchtumsfest bilden. Dieses findet am Sonntag, 15. September, von 11 bis 16 Uhr bei und in der Lindenhalle Raich statt. Die Feilenhauerei und die Schmiede werden geöffnet sein.

Möglicherweise wird es am Samstag, 12. Oktober, ab 19 Uhr eine Lesung im Kulturhuus Ried geben. Gegebenenfalls wird es eine Veranstaltung am Samstag, 19. Oktober, geben. Eine Adventsfeier im Kulturhuus in Ried ist auch geplant. Diese soll um 17 Uhr starten und entweder am 1. oder 8. Dezember, beides Sonntage, stattfinden.