Brauchtum K wie Krise oder Karneval? Köln erlebt Ansturm der Jecken

"Man mag das jetzt schön finden, wie hier gefeiert wird, oder nicht", bilanziert sie. Aber es sei doch letztlich so: Jeder feiere auf seine Art. "Und das tun die jungen Leute eben so." Ein paar Meter weiter umsickert Urin auf der Straße leere Bierdosen. Einem jungen Mann in einem Teddybären-Kostüm ist gerade krachend ein iPhone heruntergefallen. Eine junge Frau kniete bis eben über Erbrochenem. Reker macht keinen Hehl daraus, dass das nun nicht gerade die Art des Feierns ist, die ihr persönlich liegt. Aber gut. "Wenn das so weitergeht heute und nichts Schlimmes passiert, bin ich letztlich zufrieden."

Es wird voll

Schon im Vorfeld hatte es allenthalben geheißen, dass es dieses Jahr zum Karnevalsauftakt in Köln voll werden würde. Sehr voll. Es wird dann letztlich noch voller. Karnevalspräsident Kuckelkorn konstatiert am Nachmittag: "Wir stellen fest, dass die lange Abstinenz im Feiern die Ursache ist, dass so viele Menschen den Karneval nachfragen. Es ist ein super Wetter, die Menschen haben Lust, draußen zu feiern." Möglicherweise benötige man künftig noch mehr Spielorte in der Stadt statt einiger weniger Hotspots.