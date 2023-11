Brauchtum "Kanzler-Tanne" aufgestellt

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Nach Anlaufschwierigkeiten ist am Samstag die sogenannte Kanzler-Tanne vor dem Bundeskanzleramt in Berlin aufgestellt worden. Die 17,5 Meter hohe Fichte aus dem Eberswalder Stadtwald in Brandenburg soll am kommenden Mittwoch offiziell an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übergeben werden.