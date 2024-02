Brauchtum: Karneval in Rio de Janeiro beginnt

Rio de Janeiro - Der weltberühmte Karneval in Rio de Janeiro ist offiziell eröffnet. Bürgermeister Eduardo Paes übergab im Stadtpalast traditionell den glitzernden Stadtschlüssel an "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals, und läutete damit das bunte Treiben am Zuckerhut ein. "Der Karneval 2024 wird ein grandioses Ereignis werden, bei dem die ganze Welt auf Rio schaut", sagte Paes.