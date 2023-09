Brauchtum Oktoberfest startet in München - Warten im Morgengrauen

München - "Ozapft is", heißt es heute wieder in München - das Oktoberfest beginnt. Noch bei Dunkelheit haben sich am Morgen die ersten Wiesngäste vor den Eingängen des Volksfestes in Stellung gebracht. Gegen 6.00 Uhr warteten bereits Dutzende Volksfest-Fans in Dirndl und Lederhose auf Einlass.