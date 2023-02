Brauchtum Putin und Klimakrise Themen beim Kölner Rosenmontagszug

Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wird mit einer Silvesterrakete in den Himmel geschossen - getreu dem Motto von 1886 "Die Fahrt nach dem Monde". Weitere Motive beschäftigen sich unter anderem mit der Energiekrise, dem Missbrauchsskandal in der Kirche und der Fußball-WM in Katar.