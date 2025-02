Brauchtum Sicherheit zu Karneval: Vorkehrungen bei Umzügen verschärft

Noch offen ist, ob nach dem Anschlag von München in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt ein Umzug durch die Straßen zieht. Bisherigen Planungen zufolge war er wegen hoher Sicherheitsanforderungen und damit verbundenen Kosten ohnehin schon zu einer kleinen Version ohne Motivwagen auf einer verkürzten Route geschrumpft.

Für Umzüge galten bereits in den vergangenen Jahren hohe Sicherheitsanforderungen. Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Veranstaltern wurden sie diesmal vielerorts nachgeschärft. Ein Sprecher des Bremer Karnevalsvereins sagte, man sei im ständigen Austausch mit der Polizei. Die Polizei in Mainz kündigte an, beim großen Umzug am Rosenmontag mit mehr als 1.100 Einsatzkräften vor Ort zu sein.

Die Veranstalter des größten Umzugs in Sachsen, in der Stadt Radebeul, gaben zu bedenken: "Aber es ist auch Utopie, einen Festumzug in einem Stadtgebiet 100 Prozent abzusichern."