Brauchtum: Spektakel am Zuckerhut: Karnevalsumzüge im Sambodrom in Rio

Weitere sieben Sambaschulen, die sich für die Aufstiegsklasse des Umzugs qualifiziert hatten, sollten bis in die frühen Morgenstunden auftreten und die Zuschauer mit ihren prächtigen Wagen in eine andere Welt mitnehmen. Auch in anderen brasilianischen Metropolen wie Recife, Salvador und São Paulo begeisterte der Karneval die Massen.

Rios Bürgermeister Eduardo Paes hatte am Freitag mit der Übergabe der Stadtschlüssel an "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals, das bunte Treiben am Zuckerhut offiziell eingeläutet. Dieser Prozess wurde sogar in einem Dekret, das in einer Sonderausgabe des Amtsblattes veröffentlicht wurde, festgehalten.