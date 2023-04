Brauchtum Thailand feiert Neujahrsfest Songkran mit Wasserschlachten

Auch auf der größten Insel Phuket war Party angesagt. "Die sonst so zurückhaltenden Thais zielen am liebsten auf Urlauber!", erzählte eine Deutsche, die am berühmten Patong-Strand mitfeierte, der Deutschen Presse-Agentur. Riesige Wassertonnen sorgten immer wieder für Nachschub. "Die Laune ist total ausgelassen und freundlich, nur strahlende Gesichter", sagte sie.