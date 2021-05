Brauchtum Vatertag diesmal eher Familienfest

Auch dort, wo sich die Sonne zeigte, hielt sich das Partygeschehen in Grenzen. In Nordrhein-Westfalen etwa ging es bei Sonnenschein und milden Temperaturen in vielen Städten ruhig zu. Größere Zusammenkünfte blieben laut Polizei aus. "Es gab bisher keine Auffälligkeiten", sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Mittag. "Hier ist gar nichts los", teilte ein Sprecher der Polizei in Bielefeld mit.

Einige Städte mit anhaltend hoher Inzidenz hatten zuvor Sonderregelungen erlassen, die Vatertags-Vergnügungen zusätzlich schmälerten: Leverkusen verhängte für beliebte Ausflugsziele am Rhein Verweilverbote, in Köln galt ein Alkoholverbot auf den Grillflächen. Andernorts war das Picknicken untersagt oder es galt Maskenpflicht in Parks und an Seeufern.

Auch andernorts in Deutschland wurde davor gewarnt, mit leichtsinnigem Verhalten das Abflauen der Corona-Welle und die damit anstehenden Lockerungen zu gefährden. "Himmelfahrt fällt jetzt genau in diese Zeit, wo es auf uns alle noch einmal ankommt", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Zahlreiche Polizeidienststellen riefen dazu auf, den Vatertag in kleinstem Kreis zu feiern. "Bitte helfen Sie dabei und bleiben verantwortungsbewusst", appellierte eine Hamburger Polizeisprecherin an die Bürger. Bundesweit zeigte die Polizei an beliebten Ausflugsorten verstärkt Präsenz.

Viele Gläubige feierten am Donnerstag mit besonderen Veranstaltungen das Fest Christi Himmelfahrt. In Thüringen kamen Männer- und auch Frauengruppen zur Kapelle Klüschen Hagis bei Heiligenstadt, die am Himmelfahrtstag normalerweise Ziel einer Wallfahrt mit Tausenden Menschen ist. Diesmal gab es lediglich einen Stationenweg mit Möglichkeiten zum Innehalten und zum Gebet, zudem wurde die Himmelfahrtspredigt des katholischen Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr auf Bildschirmen eingespielt.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-584715/3