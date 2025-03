Brauchtumsabend: Der neue ESC-Hit kommt aus Herten

Durchs Programm führten Michaela Schaller als Praxisschwester und der angebliche Arzt Michael Korb. Wie viel Probenzeit in dem Programm wohl steckte? Mühen haben sie alle nicht gescheut, deshalb war es auch sehr gut, dass am Ende nicht nur die sichtbaren, sondern ebenso die unsichtbaren Mitwirkenden ihren Beifall erhielten. So fiel es dem Vorstand der Rheinfelder Narrenzunft mit Oberzunftmeister Michael Birlin an der Spitze auch leicht, am Ende großzügig Orden zu verteilen.