Brauchtumsfest in Raich: Das Rad der Zeit wird zurückgedreht

Hochburg des Bewahrens

Das abseits vom Trubel gelegene Dörflein Raich gilt als eine Hochburg in Sachen „Bewahrung des Brauchtums“, hinter dem sich in diesem Fall altes Handwerk verbirgt. Und das einmal mehr, seitdem die altehrwürdigen Maschinen der einstigen historischen Wiesleter Feilenhauerei nach Raich umgesiedelt wurden. Und in einem eigens errichteten Neubau nahe der Lindenhalle zu sehen sind. Viele weitere mechanische und manuelle „Wunderwerke“ können die Besucher des Brauchtumsfests bestaunen. Nicht selten löst der Anblick kleiner und großer, vergessener Gerätschaften ein Rätselraten über ihre Funktionsweise aus.

Kein Wunder, denn das Rad der Zeit wird bei diesem Fest mit viel Schwung zurückgedreht. Direkt hinein, in jene Tage, als das Pferd der treue wie tägliche Begleiter der Landbevölkerung war. Die Arbeit von Pferd und Mensch zu zeigen, gehört ebenso zum Brauchtumssonntag wie die Verbindung von Maschine und Mensch. Mit 32 Präsentationen rund um die Halle und auf den grünen Matten am Hang ist eine wahrlich breite Palette organisiert worden. Zu nennen „Maihje mit de Ross“ auf Deutsch Mähen mit Pferd. Auch das Mähen mit alten Geräten oder von Hand wird gezeigt. Wer kann so etwas heutzutage noch? Dabei muss die Sense im richtigen Winkel und akkurat geführt werden, um eine gleichmäßige „Rasur“ zustande zu bringen. „Ross am Göppel“ nennt sich eine weitere „Sehenswürdigkeit“, und „Griä chlopfe“ eine andere. Viele Alltagsbräuche von damals bestimmen den Ablauf dieses Fests. Ein Höhepunkt ist dabei immer das „Lichdspö mache“ – das Hobeln, um Lichtspäne zu produzieren. Auch das „Düchelbohre“, durchbohren eines Baumstamms oder das „Z’Acker fahre“, das Pflügen mit Pferden, gehören zu den beliebten Attraktionen. Beim „Pflegeldrösche“ wird Korn gedroschen, und unter „Warbe“ versteht man das Wenden von Gras mit einer Heugabel. Wer Nachhilfe in Sachen „Sprache“ benötigt, kann sich beim Fest der Literatur, wie sie früher war, widmen oder die Wandtafeln studieren. Des Weiteren werden Körbe geflochten, Schindeln fabriziert und der Schuhmacher gibt ebenfalls Einblick in seine Arbeit.