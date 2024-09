Brauer-Silvester: Hochstimmung im Lasser-Stadl

Für allerbeste Stimmung sorgte die Band „Die Wilderer – das bayrische Original“. Herrliche Stimmungsmusik, dazu eine Maß Bier, Deftiges zum Essen, beide Abende gerieten zu einem außergewöhnlichen und unvergesslichen Erlebnis. Die Gäste, vor allem junge Menschen, tanzten auf den Bänken und Tischen, sangen kräftig mit und es herrschte eine fröhliche, ausgelassene Stimmung in der zum Stadl umfunktionierten Leerguthalle. Die allerdings war zuvor von den 50 Mitarbeitern der Brauerei leergeräumt und hergerichtet worden.

Diese Leistung, so Brauereichef Andreas Walter, sei, während die täglichen Arbeiten ebenfalls verrichtet werden mussten, zusätzlich erbracht worden. 300 Helfer aus verschiedenen befreundeten Vereinen waren ebenfalls an den beiden Abenden sowohl an der Theke als auch bei der Essensausgabe im Einsatz. Alles war bestens organisiert. Traditionsgemäß werde der Fassanstich von einem Brauer gemacht, erklärte Walter. In diesem Jahr war es Lisa-Marie Strickle, eine der drei Lehrlinge, die sich im zweiten Lehrjahr zum Brauer/Mälzer ausbilden lassen. Mit einem gezielten Hammerschlag auf das Bierfass setzte Strickle das Signal:„Das Brauer-Silvester ist eröffnet“. Bravourös meisterte die junge Frau unter viel Applaus diese Aufgabe. „Wir Brauer feiern zweimal im Jahr Silvester“, sagte Brauereichef Andreas Walter, und das habe einen historischen Hintergrund. Im September ende das Wirtschaftsjahr und im Oktober, wenn Malz, Hopfen und Gerste geliefert würden, beginne für den Brauer ein neues Brauwirtschaftsjahr. Dass das gefeiert werden müsse, sei klar. „Ich fühle mich großartig“, sagte der Chef der traditionsreichen Brauerei. Die Freude der Gäste mitzuerleben, wie sie friedlich und ausgelassen feierten, das sei sehr schön mit anzusehen.