Bremen, Celtic, Leverkusen Bayern-Spiele mit Fallhöhe: Kompany ist "keine Angstperson"

Werder-Grün vor Celtic-Grün

Bevor das Celtic-Grün in den beiden K.o.-Spielen gegen Schottlands Meister aber vor den Augen von Kompany und seiner Profis auftaucht, ist es aber zunächst das Werder-Grün, das am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena erscheint. Und darauf richtet Kompany den absoluten Fokus. "Wir können morgen nur ein Spiel gewinnen, gegen Bremen und nicht gegen Celtic", betonte der Belgier: "Wir dürfen nicht zu weit nach vorne gucken."