Bremen: Hannah-Arendt-Preis für Masha Gessen

Da die Entscheidung der Jury bereits im Frühsommer gefallen war, könne man "nur noch die Preisvergabe, diesen feierlichen Rahmen absagen", hieß es von der Böll-Stiftung. "Wir können nicht die Preisvergabe rückabwickeln."

Der Trägerverein hatte das Festhalten an der Ehrung dagegen verteidigt und einen anderen Veranstaltungsort gesucht. Es sei bemerkenswert, dass ein öffentlicher Streit um das Verstehen des Konflikts verhindert und Gessen boykottiert werde, hieß es dort. Dabei sei Gessen darum bemüht, "Kenntnis, Einsicht und ein scharfes Denkvermögen in diesen Streit einzubringen". Gessen, 1967 in Moskau geboren, schreibt über politische Strömungen und Konflikte in der US-amerikanischen und der russischen Gesellschaft. Gessen lebt in New York.