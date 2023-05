Eine 46-jährige Autofahrerin verwechselte wohl am Donnerstag kurz nach 6 Uhr das Brems- mit dem Gaspedal und landete in einem Vorgarten, teilt die Polizei mit. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen auf der Kanderner Straße in Richtung Weitenau und wollte nach der Häfnetstraße vor einer Kurve bremsen. Dabei verwechselte sie wohl die beiden Pedale und das Auto beschleunigte.