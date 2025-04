Brennpunkte in Schopfheim: Wo die Kriminalität besonders hoch ist

Im „Deliktsbereich Straßenkriminalität“ (alles, was sich in den Straßen abspielt, vom Diebstahl über Schlägerei bis zum Zerkratzen von Autos) gab es 26 Tatverdächtige; auch hier waren wieder die meisten (17) jugendlich.

Scheffelstraße sticht heraus

Als absoluter Brennpunkt erscheint im Polizei-Rapport die Scheffelstraße: Dort gab es im vergangenen Jahr 109 „Einsatzlagen“, 43 davon waren Straftaten. Bei 25 Einsatzlagen/15 Straftaten waren Tatverdächtige unter 21 Jahren involviert. Beim Blick in die Details wird die Häufung der Fälle in der Scheffelstraße relativiert oder zumindest ein wenig erklärt: Etliche stammen aus der Kategorie Ladendiebstahl/ Diebstahl/Unterschlagung – in einer Einkaufstraße nicht unbedingt überraschend, so der Hinweis Ühlins. Des Weiteren werden hier unter anderem Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung/Bedrohung und Drogendelikte aufgeführt.

Pflughof und Kirche

Weiterer Hotspot ist der Pflughof, wo es zu 37 Einsatzlagen, davon 17 Straftaten kam. Darunter waren gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl und Ruhestörung. In 13 Fällen/bei vier Straftaten waren die Tatverdächtigen unter 21 Jahren. Auch beim benachbarten evangelischen Gemeindehaus/rund um die Stadtkirche waren die Beamten öfter im Einsatz – bei 23 Einsatzlagen/12 Straftaten. Elf beziehungsweise sieben Mal waren hier Jugendliche unter 21 Jahren beteiligt. Auch im Stadtpark (17 Einsatzlagen, davon sieben Straftaten; kaum Beteiligung Jüngerer), auf dem Parkdeck Stadthalle (elf Einsatzlagen, davon eine Straftat, kaum Jüngere) und auf dem Skaterplatz (zehn Einsätze, davon drei Straftaten; kaum Jüngere) häuften sich die Vorfälle.

Engagement der Stadt

Für die CDU hielt Thomas Kuri fest, dass die Zahlen einerseits einen erfreuliche Entwicklung zeigten – dass die Statistik allein allerdings nichts über das Dunkelfeld aussage. Mit Blick auf die Brennpunkte fragt Kuri nach den Möglichkeiten des kommunalen Ordnungsamtes, die Polizei zu unterstützen. Sinnvoll wäre, auch außerhalb der üblichen Bürozeiten – an Wochenenden und in den Abendstunden also – Präsenz zu zeigen. „Wie ist das angedacht und wie viel leistet hier die Stadt?“ Ein entsprechendes Konzept werde gerade erarbeitet und in der Mai-Sitzung vorgestellt, versicherte Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen.