Brettspiele Gemeinsam zum Erfolg: "Sky Team" ist "Spiel des Jahres 2024"

Jury lobt Mut zum Realismus

Die Kritiker sehen in den Szenarien beider Spiele eine klare Stärke. "Wir hatten in den vergangenen Jahren manchmal auch den Verdacht, dass sich Autoren und auch Redaktionen immer mehr in Fantasiewelten fliehen, weil sie Angst hatten, mit zeitgemäßen Themen irgendwelchen Leuten auf die Füße zu treten", sagte Jury-Vorsitzender Harald Schrapers nach der Verleihung. "Mir ist es aber viel lieber, jemand tritt mal jemandem auf die Füße, dann hat man gleich noch was zu bereden."

Eine gesonderte Jury gibt es wegen der speziellen Anforderungen für das "Kinderspiel des Jahres". Der Preis ging in diesem Jahr an "Die magischen Schlüssel" von Arno Steinwender und Markus Slawitscheck. In dem Würfelspiel müssen die Spielenden verschiedene Schlüssel ausprobieren, um eine Schatztruhe zu öffnen.

Der Verein "Spiel des Jahres" vergibt den Preis seit 45 Jahren. Insgesamt fast 500 Neuheiten zog die Jury dieses Jahr in Betracht.