Briefe und Pakete Porto steigt: Standardbrief und Postkarte kosten 95 Cent

Von denen, die noch Briefe verschicken, gaben 62 Prozent an, dass es hierbei um private Kommunikation gehe, etwa Geburtstagsgrüße oder Weihnachtswünsche. Der Rest nutzt Briefe nicht mehr für privaten Schriftwechsel, sondern für eher formale Angelegenheiten, etwa Unterlagen für Behörden, Schreiben an Versicherungen oder die Kündigung des Fitnessstudio-Vertrags. Die Umfrage macht deutlich: Der Brief ist im Alltag der Menschen auf dem Rückzug.

Kosten der Post gestiegen

Für die Deutsche Post ist diese Entwicklung ein Problem. Die Stückzahlen sinken, während der Kostenapparat angesichts höherer Energiepreise und gestiegener Löhne teurer wird. Die Firma muss staatliche Vorschriften einhalten, ihre Briefkästen und Filialen - meistens Einzelhändler mit Post-Schalter - dürfen nicht allzu weit weg sein von den Haushalten.

So eine Infrastruktur kostet Geld. Sind in einem Briefkasten nur noch halb so viele Briefe wie früher, so hat die Firma auch weniger Geld in die Kasse bekommen und die sogenannten Stückkosten - also die für die Sendungsbeförderung nötigen Kosten pro Brief - sind deutlich höher als früher.