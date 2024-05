Wenn der Setzling gewachsen ist, soll er im Park im Städtchen Windsor eingepflanzt werden, wie die Königsfamilie am Montag bei Instagram mitteilte. Der Wind werde dort mit der Zeit dazu beitragen, dass sich seine Samen noch weiter verbreiteten.

Die Kraft von Bäumen, Menschen zu berühren und zu trösten, liege auch in der Beständigkeit und Hoffnung, die sie repräsentierten, schrieb der Palast. Verwurzelt in der Gegenwart und gedeihend in der Gegenwart, werde ihre Saat in eine noch unbekannte Zukunft getragen.