Britische Royals "Happy birthday Papa": Prinz William feiert 42. Geburtstag

William ist Präsident des englischen Fußball-Verbands FA (Football Association). Er gilt aber auch privat als fußballbegeistert und ist Fan des Birminghamer Premier-League-Clubs Aston Villa.

Krebsdiagnosen überschatteten vergangenes Jahr

Der Prince of Wales hat ein schwieriges Lebensjahr hinter sich, das von Sorgen um seine Lieben geprägt gewesen sein dürfte. Erst wurde sein Vater und dann auch noch seine Frau Kate mit Krebs diagnostiziert. Um für seine Kinder da zu sein, zog auch er sich zeitweise von seinen royalen Pflichten zurück.

Inzwischen hat sich die Situation etwas gebessert. Der König ist wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen, Kate zeigte sich erstmals am vergangenen Wochenende bei der Geburtstagsparade "Trooping the Colour". In einem Social-Media-Post gab sie kurz davor rare Einblicke in ihr Leben mit Chemotherapie: "Ich mache gute Fortschritte", schrieb sie. Aber über den Berg sei sie noch nicht.