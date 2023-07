Charles war am 6. Mai in London offiziell gekrönt worden. In der schottischen Hauptstadt fuhr er nun begleitet von Soldaten und Dudelsackspielern von seiner offiziellen Residenz, dem Palace of Holyroodhouse, zur Kathedrale St. Giles.

Entlang der Strecke warteten etliche Menschen, darunter auch Demonstranten. In einer TV-Übertragung der BBC war zu hören, wie "Not my King" ("Nicht mein König") gerufen wurde. "Jeder im Vereinigten Königreich sollte das Recht haben, sein Staatsoberhaupt zu wählen - und nicht gesagt bekommen, dass es Charles sein wird", sagte Graham Smith von der Organisation Republic, die sich für eine Abschaffung der Monarchie einsetzt, der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.