Britische Royals Prinz Harry kommt zur Krönung von Charles III.

Harry ist seit seinem Auswandern in die USA bereits mehrfach allein in die alte Heimat gereist - so etwa zur Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip im April 2021 sowie zuletzt zu einem Gerichtstermin in seiner Fehde mit dem britischen Boulevard. Zum letzten royalen Großereignis, der Beerdigung von Queen Elizabeth II., war das Paar jedoch gemeinsam vor Ort.

Die Krönung von König Charles (74) und seiner Frau Camilla (75) wird am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey stattfinden - mit zahlreichen Staatsgästen sowie Mitgliedern der britischen Gesellschaft, die für besondere Leistungen ausgezeichnet wurden. Im Anschluss folgt eine Krönungsprozession in der goldenen Staatskutsche vor den Augen von Tausenden Schaulustigen.