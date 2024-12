Britische Royals Sohn der Queen: Zwei "Höllenjahre" für Camilla und Charles

"Ich habe vor langer Zeit gelernt, meine fetten Finger nicht in die Welt von William und Harry zu stecken", sagte Parker Bowles mit Blick auf seine Stiefbrüder. "Aber es war entsetzlich, was sie durchgemacht haben. Ich habe ein Milliardstel von dem durchgemacht, was sie durchmachen mussten, aber verdammt, ich habe Mitgefühl."