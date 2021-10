Es sei ein Geschenk von Entertainer James Corden gewesen und ihr "wertvollster Besitz". "Er weiß, was für ein großer Fan ich bin. Also hat er sie gebeten, einen Kaugummi in ein Stück Papier zu spucken, und ihn für mich eingerahmt", erzählt die Sängerin.

Entstanden sei das beigearbene Kaugummi-Kunstwerk während einer Folge "Carpool Karaoke", in der Dion zu Gast war. In der beliebten Rubrik seiner "Late Late Show with James Corden" fährt der Moderator gemeinsam mit berühmten Gästen in einem Auto, stellt ihnen Fragen und singt mit ihnen. Auch Adele war in dem Format bereits zu Gast.