Britische Supermarktkette Asda testet autonome Lieferfahrzeuge

Ganz alleine kommen die Autos aber nicht auf die Straße: Während der Fahrten, die am Montag starteten, seien immer jeweils ein Asda- und ein Wayve-Mitarbeiter an Bord, hieß es in der Mitteilung. Auch das Ein- und Ausladen werde von Asda-Mitarbeitern erledigt. Das Fahren werde demnach aber den Autos überlassen.

Bedient werden soll ein Einzugsgebiet in London mit etwa 72.000 Haushalten. Asda zufolge handelt es sich um den bisher größten Versuch dieser Art in Europa. Die Testfahrzeuge werden demnach komplett in den Betrieb des normalen Lieferdiensts eingegliedert. Ob Kunden von einem herkömmlichen Lieferfahrzeug oder einem autonom gesteuerten bedient werden, wird per Zufallsprinzip ausgewählt.