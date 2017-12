Britischer Musiker Elton John wird mit Star-besetztem Konzert geehrt

Nachrichten-Ticker

11:45 Seehofer mit 83,7 Prozent als CSU-Chef wiedergewählt

Nürnberg - Trotz der immensen Verluste bei der Bundestagswahl ist CSU-Chef Horst Seehofer in seinem Amt bestätigt worden - allerdings mit seinem bislang schlechtesten Ergebnis. Nach der demonstrativen Einigung im erbitterten Machtkampf mit seinem Rivalen Markus Söder erhielt er beim Parteitag in Nürnberg 83,7 der Stimmen - nach 87,2 Prozent vor zwei Jahren. Seehofer sagte zum Ergebnis: "Das ist eine gute Grundlage für das, was auf uns wartet in München und Berlin." Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder hatte seine Partei zuvor zu einem Signal der Geschlossenheit aufgerufen.

Nürnberg - Trotz der immensen Verluste bei der Bundestagswahl ist CSU-Chef Horst Seehofer erneut in seinem Amt bestätigt worden. Nach der demonstrativen Einigung mit seinem Rivalen Markus Söder erhielt er beim Parteitag in Nürnberg 83,7 Prozent der Stimmen - nach 87,2 Prozent vor zwei Jahren.

10:58 ICE-Züge der Bahn fahren wieder planmäßig

Berlin - Die Deutsche Bahn lässt ihre ICE-Züge wieder mit normalem Tempo durch Deutschland rollen. Am Morgen fuhren sie wegen des Wetters kurzzeitig etwas langsamer als sonst. Ab 11.00 Uhr sollen die Züge wieder planmäßig fahren. Aufgrund der aktuellen Wetterlage sei mit keinen Schäden an den Zügen zu rechnen, sagte ein Sprecher. Die Bahn will Reisende im Falle schlechter Wetterbedingungen über Auswirkungen auf den Fahrplan informieren. Am Morgen hatte es noch die Anweisung gegeben, die maximale Geschwindigkeit wegen des erwarteten Schneewetters vorsorglich auf 200 Kilometer pro Stunde zu reduzieren.

10:52 Seehofer pocht auf Begrenzung der Zuwanderung

Nürnberg - CSU-Chef Horst Seehofer hat auf eine Begrenzung der Zuwanderung gepocht und sich gegen Vorwürfe wegen der Flüchtlingspolitik seiner Partei gewehrt. "Wir brauchen eine Begrenzung der Zuwanderung, damit die Integrationsfähigkeit unsere Landes gelingt", sagte er beim CSU-Parteitag in Nürnberg. "Wir sind ein christlich geprägtes Land und wir bleiben ein christlich geprägtes Land. Das ist wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft", betonte er unter Beifall. Kritik an der Flüchtlingspolitik der CSU wies Seehofer zurück.

10:03 ÖVP-Chef Kurz setzt auf Frauen und Experten auf der Ministerbank

Wien - Der Chef der konservativen österreichischen Volkspartei, Sebastian Kurz, will in seiner neuen Regierung auf Gleichberechtigung und externes Fachwissen setzen. "In meinem Team werden 50 Prozent Frauen sein und zwei Drittel sind Experten", sagte Kurz in Wien. Gemeinsam mit dem Vorsitzeden der rechten FPÖ, Heinz-Christian Strache, besprach er zuvor die Ministerliste mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Österreichs Staatsoberhaupt will nach eigenen Aussagen vor der geplanten Vereidigung Anfang kommender Woche alle vorgeschlagenen Minister persönlich kennenlernen.