Britischer Premierminister "Lügner und Gesetzesbrecher": Johnson verweigert Rücktritt

Geburtstagsfeier im Corona-Lockdown

Downing Street hatte zuvor mitgeteilt, dass Johnson, seine Ehefrau Carrie Johnson sowie Finanzminister Sunak wegen eines Verstoßes gegen die damaligen Corona-Regeln eine Geldstrafe erhalten hätten. Es handelte sich demnach um ein Treffen zu Johnsons Geburtstag am 19. Juni 2020 in seinem Amtssitz in der Downing Street. Damals galten wegen der Pandemie strenge Kontaktbeschränkungen. Nach Informationen der Zeitung "The Sun" musste Johnson 100 Pfund (rund 120 Euro) Strafe zahlen. Die Londoner Polizei ermittelt wegen insgesamt zwölf Veranstaltungen in den Jahren 2020 und 2021. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Johnson wegen der Teilnahme an anderen Events weitere Strafbescheide erhält.