Britisches Königshaus Die Stehauffrau: Sarah "Fergie" Ferguson wird 65

Fergie landete früher selbst oft in den Schlagzeilen. Etwa wegen der skandalumwitterten Trennung und einem Foto, das zeigte, wie ein Mann ihr die Zehen abküsste. Die Presse machte sich auch über ihren Kleidungsstil lustig. Im verzweifelten Versuch zu gefallen und den guten Stil von Prinzessin Diana nachzuahmen, habe sie sich die Garderobe der Hölle zugelegt, schrieb Ferguson in ihrem Buch "What I Know Now". "Ich ertrank in großen Hüten und Rüschen und Schleifen an den falschen Stellen."

Auch das Thema Geld war ein schwieriges. In ihren Zwanzigern sei sie die Art Frau gewesen, die sich zum Beispiel mit Blumen für ein schönes Wochenende bedankt habe - "mit einem gigantischen Blumenstrauß, der auch auf einer Mafia-Beerdigung hätte stehen können."

"Ich habe mich hinter meinen Geschenken versteckt, weil ich annahm, dass niemand mich um meiner Selbstwillen mögen würde", schrieb sie. Jahre danach, als etwa ihre Ehe zerbrochen sei, sei Geldausgeben die Droge ihrer Wahl gewesen. Später bot sie mal einem als Geschäftsmann getarnten Reporter gegen viel Geld Kontakte zu ihrem Ex-Mann an. Für das unseriöse Verhalten entschuldigte sie sich.