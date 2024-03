Britisches Königshaus: Erstes Foto nach OP - Kate grüßt zum britischen Muttertag

Das stand in einem deutlichen Kontrast zur Informationspolitik des Palasts über die Erkrankungen von König Charles III. Der 75-Jährige hatte sich beinahe zeitgleich mit Kate wegen einer Prostatavergrößerung operieren lassen. Beide lagen in der privaten London Clinic in der britischen Hauptstadt. Kurze Zeit später gab der Palast bekannt, dass bei der Behandlung des Königs eine Krebserkrankung entdeckt wurde. Seitdem hat er eine Therapie begonnen und öffentliche Termine bis auf Weiteres abgesagt.

Verteidigungsministerium musste Mitteilung zurückziehen

Als Prinz William Ende Februar einen Termin wegen "persönlicher Angelegenheiten" verpasste, löste das Besorgnis aus. Die Spekulationen über Kates Gesundheitszustand wurden weiter angeheizt, als vor einigen Tagen eine Mitteilung des Verteidigungsministeriums zurückgezogen werden musste. Darin war eine Teilnahme Kates an den Vorbereitungen für die Geburtstagsparade des Königs "Trooping the Colour" im Juni angekündigt worden - offenbar ohne vorherige Absprache mit dem Palast.

Ähnlich war es mit einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums zum König - auch sie wurde wieder gelöscht. Doch anders als Kate wurde der König in den vergangenen Wochen immer wieder bei offiziellen Terminen hinter den Kulissen fotografiert - beispielsweise bei der Akkreditierung neuer Botschafter oder bei der wöchentlichen Audienz mit Premierminister Rishi Sunak.