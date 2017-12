Britisches Königshaus Queen lobt Zusammenhalt nach Terroranschlägen

Nachrichten-Ticker

12:50 Brandopfer in philippinischem Einkaufszentrum entdeckt

Manila - Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum auf den Philippinen sind die Leichen von 36 noch vermissten Opfern entdeckt worden. Bislang hatten die Behörden nur den Fund einer Leiche bestätigt. Sie gingen aber davon aus, dass die anderen Vermissten ebenfalls ums Leben gekommen waren. Die Toten seien in der Nähe einer Treppe in der Mall in der südphilippinischen Stadt Davao gefunden worden. Am Samstagmorgen war dort ein Brand ausgebrochen. Insgesamt kamen 37 Menschen ums Leben. Die Brandursache ist noch unklar.

12:45 Wagen kracht in SPD-Zentrale

Berlin - In die SPD-Zentrale in Berlin ist in der Nacht ein Auto gerast. Der Fahrer wurde verletzt. Der Mann gab laut Polizei an, er habe sein Leben beenden wollen. In dem Wagen, der Feuer fing, fanden die Ermittler Gaskartuschen und Benzinkanister. Außerdem sagte der 58-Jährige, dass er zuvor eine Tasche mit brennbaren Materialien vor der Bundesgeschäftsstelle der CDU abgestellt habe. Der Pförtner des Konrad-Adenauer-Hauses hatte am späten Abend eine unbekannte Person dabei beobachtet und die Polizei gerufen. In der Tasche waren unter anderem Gaskartuschen und Grillanzünder. Der Staatsschutz ermittelt.

12:24 Papst schaltet sich in Weihnachtsbotschaft in Jerusalem-Krise ein

Rom - Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft auf die Jerusalem-Krise Bezug genommen und vor einer weiteren Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern gewarnt. "Wir beten, dass sich bei den Kontrahenten der Wille durchsetze, den Dialog wieder aufzunehmen", sagte der Pontifex auf dem Petersplatz in Rom. Danach spendete er vor Zehntausenden Gläubigen den traditionellen "Urbi et Orbi"-Segen. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Der Schritt löste internationale Kritik aus und führte zu weiteren Unruhen.

10:47 Österreich:Dutzende Dorfbewohner von Außenwelt abgeschnitten

Vals - Nach einem Felssturz sind in Österreich mehrere Dutzend Anwohner in einem Tal von der Außenwelt abgeschnitten. In der Gemeinde Vals knapp 40 Kilometer südlich von Innsbruck stürzten am Heiligabend riesige Mengen Fels und Erdreich samt Bäumen auf einer Länge von bis zu 150 Metern auf eine Zufahrtsstraße. Der Rundfunk ORF berichtete, dass kurz vor dem Felssturz Familien die Stelle auf dem Weg zur Christmette passiert hatten. Aus nahegelegenen Häusern wurden vorsichtshalber 36 Einwohner in Sicherheit gebracht.

11:47 Ostukraine: Gefangene sollen am Mittwoch ausgetauscht werden

Moskau - Die ukrainische Regierung und die Separatisten im Osten des Landes wollen an diesem Mittwoch wie vereinbart ihre Gefangenen austauschen. Das sagte der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill in Moskau nach einem Treffen mit den Anführern der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Der gegenseitige Austausch aller Gefangenen ist eigentlich bereits in der Friedensregelung von Minsk 2015 festgelegt. Bislang wurden aber nur einzelne Gefangene oder kleine Gruppen ausgetauscht.