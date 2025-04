Rom - Großbritanniens König Charles III. und seine Frau Königin Camilla haben in Rom ihren 20. Hochzeitstag gefeiert - allerdings nicht die ganze Zeit zusammen. Der 76 Jahre alte König wurde vormittags von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einem der größten Parks der Stadt empfangen. Anschließend sah er sich in einem Kulturzentrum eine kurze Shakespeare-Aufführung an. Die ein Jahr ältere Queen stattete einer Schule einen Besuch ab. Später hatten sie dann wieder gemeinsames Programm.