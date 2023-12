Brombach: Fabric lädt zum Winterzauber

Das Programm

Gäste erwartet ein vielseitiges Programm, das von verschiedenen Akteuren angeboten wird: Die Schubert Durand Stiftung bietet afghanisches Fingerfood und die Kräuterei Mutter Erde eine Auswahl an Tees an. Als musikalische Unterhaltung wird unter anderem Live-Jazz zu hören sein. Darüber hinaus können sich Besucher auf Mitmachaktionen freuen, darunter Kerzenziehen mit Imker Christian Brendlin, Basteln mit nachhaltigen Materialien mit Naturpädagogin Sarah Bernhard von Seed & Sol und Yoga am Feuer mit Anemone Dähn von my-lifestyler.

Der Wunschbaum

Das Fest beginnt mit der Eröffnung des Fabric-Wunschbaumes. Bis zum 17. Dezember bietet der Wunschbaum wie jedes Jahr die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Durch das Einwerfen von „Ich wünsche mir“-Zetteln in eine bereitgestellte Wunschbox können dem Fabric-Team Wünsche mitgeteilt werden. Diese reichten in den vergangenen Jahren von Kuscheltieren über Brettspiele bis hin zu Brieffreundschaften, so eine Mitteilung.