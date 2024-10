Bruch von EU-Recht?: EuGH urteilt über Transferregeln - Weltfußball droht Beben

Wie eine Entscheidung ausfallen könnte

Ein Indiz dazu, wie die Richter entscheiden könnten, sind die Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar. Dieser stärkte in seinem Gutachten Diarra den Rücken. Er kam zu dem Schluss, dass das Transfersystem rechtswidrig sein könnte. Die FIFA-Regeln seien so gestaltet, dass Vereine aus Furcht vor einem finanziellen Risiko davor zurückschreckten, Spieler zu verpflichten. Potenzielle Sanktionen gegen Vereine könnten Spielerinnen und Spieler tatsächlich daran hindern, ihren Beruf bei einem Verein in einem anderen Mitgliedstaat auszuüben. Dadurch werde unter Umständen das EU-Recht auf Freizügigkeit eingeschränkt.