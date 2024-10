Brückeneinsturz in Dresden: Carolabrücke-Einsturz: Erste Vermutung zu Ursache bestätigt

Erkenntnisse aus Video des Geschehens

Ein Video, das den Moment des Einsturzes zeigt, belegt Marx zufolge den Bruch über dem Hauptpfeiler. "Wir können sehr genau sehen, wie sich diese sogenannte kinematische Kette eingestellt hat". Es erhärte sich immer mehr die Gewissheit, "dass es die Korrosion in dem Überbau war". Demnach steht fest, dass über 80 Prozent der Spannglieder schwere Vorschäden hatten, korrodiert und in Teilen schon gebrochen waren. "Das Problem ist, das war vorher nicht erkennbar." Das System habe gerade noch so zusammengehalten und sei erst im Moment des Bruchs kollabiert.

Zug C der Carolabrücke mit Straßenbahngleisen, Rad- und Fußweg war am Morgen des 11. September eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Einige Reste des Brückenstrangs wurden wegen des erwarteten Hochwassers kontrolliert zum Einsturz gebracht, die Arbeiten gehen in der kommenden Woche weiter.