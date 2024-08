Brückensensationen in Rheinfelden: Faszinierende Darbietungen

Alleinstellungsmerkmal

Klaus Eberhardt, der Oberbürgermeister von Badisch-Rheinfelden, hatte wie auch seine Kollegen aus der Schwesterstadt am südlichen Rheinufer mehrfach auf die Bedeutung des Festes für beide Rheinfelden sowie deren Bürger hingewiesen und das Fest als ein Alleinstellungsmerkmal beider Städte bezeichnet. Längst haben sich die von den beiden Stadtverwaltungen organisierten Brückensensationen als kultureller Höhepunkt in der Region etabliert, welches auch Besucher von weither nach Rheinfelden zieht.

Einige Künstler kann man quasi als Stammgäste des Festivals bezeichnen, andere waren in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Bei der Fülle an faszinierenden Darbietungen gestaltete sich der Wunsch, an einem einzigen Tag möglichst alle Performances zu genießen, als unmöglich – dazu war schon ein ausgiebiger Besuch an allen drei Tagen erforderlich. Die meisten Künstler boten ihre Show deshalb mehrfach an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten an, mit einer Ausnahme: die Eröffnungsveranstaltung am Freitagabend mit dem Auftritt von „Paulsen & Consorten“, den laut Festzeitschrift besten Varietékünstlern, die es aktuell in Deutschland gibt, und welche diese Auszeichnung eindrucksvoll bestätigten.