Schwald machte auch auf die verschwundenen Brunnen aufmerksam. Auf dem Weg zum letzten Brunnen zeigte Reinhold Hilbold ein Foto, auf dem der Brunnen in der Köchlinstraße zu sehen war. Letzterer wurde vor etwa 100 Jahren auf den Latschariplatz versetzt. „Die fast identische Form mit dem Trog des „Roserbrunnen“ lässt vermuten, dass beide Tröge etwa gleich alt sind oder sogar aus der gleichen Werkstatt stammen.“

Die Brunnen-Tour diene dazu, die Dorfbrunnen ins Gedächtnis der Bürger zu rufen und sie, wenn möglich, nicht verlottern zu lassen, so Schwald – und hatte auch gleich schon im Kopf, in welcher Reihenfolge die Brunnen zu sanieren seien; Informationen, die auch die neue Bürgermeisterin Jessica Lang mitbekam. Bei den Teilnehmern kamen die kurzweilige Tour gut an. Für Schwald wiederum war die Bestärkung in der Idee, eine weitere Dorf-Tour zu organisieren; bei dieser könnten dann die Kleindenkmale oder die historischen Gebäude im Fokus stehen.

Geselligkeit beim Dorfstübli

Abschließend trafen sich die Bürger hinter dem Dorfstübli, wo der Männerchor Maulburg und der Frauenchor Steinen sangen; der Männerchor hatte die Tour zuvor bereits musikalische begleitet und an jeder Station Lieder gesungen – die „Freude in Ehren“ nach Hebel ebenso dabei wie drei Versionen der „Launischen Forelle“ von Schubert, Mozart und Wagner. Der Förderverein der Kita Wiesental und der Geschichts- und Kulturvereins bewirteten die Gäste, auf dem Latschariplatz verkauften die Gosche Wiieber Waffeln. Für die Kinder gab es an den Brunnen Spielaktionen, vom Jugendrotkreuz wurden sie geschminkt.